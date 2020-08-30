Найкраще коло в гонці показав Даніель Ріккардо

Джерело - Чемпіон.

Британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Бельгії.

Британець стартував з першого ряду і втримав свою перевагу до фінішу.

На останніх колах у Гамільтона почали виникати проблеми з правим заднім колесом, тому британцеві довелося істотно скинути швидкість. Але це не завадило Льюїсу утримати перевагу над конкурентами.

Найкраще коло в гонці показав Даніель Ріккардо - 1:47.483.

Результати гонки:

Раніше, на старті спринтерської гонки Гран-прі Бельгії Формули-2 в битві за лідерство зіткнулися Рой Ніссані і Ден Тіктум.