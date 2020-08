Крістофф виграв стартовий етап Тур де Франс

Норвезький велогонщик Александер Крістофф з команди UAE Team Emirates став переможцем першого етапу Тур де Франc 2020.

Головний Гранд-тур стартував 29 серпня в Ніцці, гонщики подолали 156 км.

An eventful first stage was won by 🇳🇴 Kristoff as he sprinted ahead to claim Yellow!

🎬 Relive the final kilometre!



Une première étape mouvementée remportée par 🇳🇴 Kristoff, qui décroche le premier Maillot Jaune au sprint !

🎬 Revivez le dernier kilomètre#TDF2020 pic.twitter.com/spt3g058tu