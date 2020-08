Квят розтрощив машину

Джерело - Чемпіон.

Російський гонщик Альфа Таурі Данило Квят достроково вибув з боротьби на Гран-прі Великобританії Формули-1 на автодромі Сільверстоун.

Квят займав в гонці 12-е місце, але допустив помилку в швидкісному повороті і втратив контроль над болідом – до кінця не ясно, йдеться про помилку пілота або про технічну проблему, що викликала інцидент.

Некерований автомобіль Квята вилетів задом на узбіччя і врізався у відбійник. Машина була сильно розбита, але гонщик не постраждав і самостійно залишив болід, перед цим по радіозв'язку повідомивши команді: "Я в порядку".

До аварії Квят встиг відіграти цілий ряд позицій і, не дивлячись на старт з 19-го місця після заміни коробки передач, зберігав шанси потрапити в очкову зону. Вибувши з боротьби, росіянин вилаявся англійською: "Oh guys, I am so f***ing sorry" ("Хлопці, мені так шкода").

Damn that was huge crash, thank god Kvyat is okay! pic.twitter.com/PU4AanayW7 — Coke (@cokeYTF1) August 2, 2020

Перемогу у гонці здобув Гамільтон.