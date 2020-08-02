Гамільтон драматично виграв Гран-прі Великої Британії

Англієць виграв домашню гонку, а Боттасу не пощастило

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон став переможцем Гран-прі Великої Британії.

Це третя перемога британця в нинішньому сезоні. Раніше він виграв етапи в Штирії і Угорщини.

Відзначимо, що на останньому колі він ледь фінішував. У британця також практично лопнула шина, але пілот насилу зумів доїхати до фінішу. Ферстаппен вичавив максимум і знову став 2-м.

Ще один пілот Мерседеса Валттері Боттас претендував на друге місце, але на 50-му колі він вилетів з траси після проколу колеса. Фінн зумів дістатися до боксів, але втратив кілька позицій. В результаті Боттас фінішував лише на 11-му місці.

Раніше, Райкконен має намір завершити кар'єру.