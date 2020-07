Відомий гольфіст Шон Фредріксон помер після зіткнення двох літаків в штаті Айдахо.

Про це повідомляє people.com.

Разом з 48-річним гольфістом померли троє його дітей – 16-річний Хайден, 15-річна Софія і 11-річний Куїнн. Всього в авіакатастрофі загинули вісім осіб, ніхто не вижив.

Після зіткнення два літаки затонули в озері Кер д'Ален. Рятувальникам не вдалося оперативно дістати всі тіла з води, пошукові роботи все ще тривають.

PGA Pro Sean Fredrickson and His 3 Kids Among Passengers Killed in Plane Crash Over Idaho Lake​ https://t.co/UwPcLhYjYE