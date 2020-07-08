 Відомий гольфіст загинув в авіакатастрофі | Інше | Champion.com.ua
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Відомий гольфіст загинув в авіакатастрофі

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В авіакатастрофі загинули вісім осіб
Відомий гольфіст загинув в авіакатастрофі
#Фредріксон

Джерело - Чемпіон.

Відомий гольфіст Шон Фредріксон помер після зіткнення двох літаків в штаті Айдахо.

Про це повідомляє people.com.

Разом з 48-річним гольфістом померли троє його дітей – 16-річний Хайден, 15-річна Софія і 11-річний Куїнн. Всього в авіакатастрофі загинули вісім осіб, ніхто не вижив.

Після зіткнення два літаки затонули в озері Кер д'Ален. Рятувальникам не вдалося оперативно дістати всі тіла з води, пошукові роботи все ще тривають.

Шон Фредріксон на професійному рівні виступав в PGA-турі, а також обіймав посаду президента Тихоокеанського північно-західного відділення PGA (Асоціації професійних гравців в гольф).

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