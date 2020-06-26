Талановита італійська футболістка загинула в ДТП

Футболістці було лише 22 роки

Захисниця італійського Ріоццезе Аріанна Вароне загинула на 22-му році життя.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Вароне керувала скутером і зіткнулася із вантажівкою. Через травми, несумісні з життям, вона загинула на місці пригоди. Медики, які прибули за викликом, змушені були констатувати смерть футболістки.

Аріанна Вароне була вихованкою міланського Інтера. Потім вона захищала кольори Мілана, а у 2017 році перебралася до Ріоццезе. Саме завдяки грі захисниці клуб зумів піднятися до жіночої Серії B.

Раніше, іспанський футболіст загинув у результаті нещасного випадку.