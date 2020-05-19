Допінг супроводжував кар'єру гонщика з 21-річного віку

Джерело - ESPN.

Колишній 7-кратний переможець Тур де Франс Ленс Армстронг став застосовувати заборонені препарати фактично з першого дня своєї професійної кар'єри.

Про це заявив сам легендарний велогонщик.

"Я завжди питав, що мені давали. Я завжди знав і завжди приймав рішення самостійно", - сказав Армстронг.

Ця заява Ленса Армстронга, ймовірно, буде коштувати йому втрати останньої великої перемоги в спорті. Американець поки що залишається чемпіоном світу 1993 року в груповій гонці.

Нагадаємо, сім років тому в інтерв'ю Опрі Уїнфрі колишній 7-кратний переможець Тур де Франс Ленс Армстронг зізнався, що своїм успіхам у велоспорті зобов'язаний систематичному застосуванню заборонених препаратів.

Раніше, відомий український тренер помер за кермом власного автомобіля.