Збірна України розгромила Росію у суперфіналі Світової Ліги

Збірна України перемогла на великому онлайн-турнірі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Росію в суперфіналі Світової Ліги з шахів на Chess.com.

Про це повідомляють Українські шахи у Facebook.

У змаганні серед гросмейстерів і любителів українська команда здобула перемогу у всіх трьох програмах - бліці, швидких і класичних шахах - 808:396, 942:506, 650,5:493,5 та стала переможцем п'ятого сезону Live Chess World League.

Суперфінал за участю України та Росії став найбільшим онлайн-матчем в історії.

Раніше, Україна перемогла Сербію у суперфіналі Світової Ліги.

Нагадаємо, ФІДЕ знову не визнає Крим російським, але twitter організації вчергове сконфузився.