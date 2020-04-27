ФІДЕ знову не визнає Крим російським, але twitter організації вчергове сконфузився

ФІДЕ - про визнання Криму

Міжнародна шахова федерація, яку очолює росіянин Аркадія Дворковича вже не в перший раз публічно відхрещується від того, щоб назвати Крим російським.

Про це повідомляє chess-news.

Проте, у лютому цього року на сайті ФІДЕ висить повідомлення про турнір в Ялті, яка була представлена російською. Пізніше публікації ті відомості видалили.

Напередодні стався новий казус. У twitter ФІДЕ звично продублювали інформацію від Федерації шахів Росії - цього разу про благодійний онлайн-турнір.

Гросмейстер, а нині депутат Сейму Литви, голова Ліберального руху республіки Вікторія Чміліте поцікавилася, чи є зазначена в повідомленні приналежність Криму до Росії офіційною позицією ФІДЕ.

Відповів віцепрезидент Найджел Шорт: "Ні, не є".

Пізніше додалася репліка від імені федерації: "Ми дистанціюємося від політичних тем. Карякін народився в Криму і хоче пожертвувати кошти своєму рідному регіону. Це його вибір".

Зараз в twitter-стрічці ФІДЕ анонс турніру виглядає інакше:

У самій російській шахової федерації теж не все однозначно: за минулі після анексії шість років керівники ФШР Андрій Філатов і Марк Глухівський жодного разу не відвідали Крим.

Раніше, Уткін принизив російського пропагандиста.