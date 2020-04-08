Коронавірус: ситуація в Україні і світі на 8 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок станом на 8 квітня 2020 у світі інфіковано 1 431 900 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Мати Гвардіоли померла від коронавірусу
З них померло 82 172, вилікувалися - 302 802 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
399 929 США
141 942 Іспанія
135 586 Італія
110 070 Франція
107 633 Німеччина
82 783 Китай
В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків, це новий рекорд.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.