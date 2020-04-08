 Коронавірус: ситуація в Україні і світі. Карта поширення | Інше | Champion.com.ua
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Коронавірус: ситуація в Україні і світі на 8 квітня

Сьогодні 12:13 5036 0
Коронавірус: ситуація в Україні і світі на 8 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок станом на 8 квітня 2020 у світі інфіковано 1 431 900 осіб вірусом COVID-19. 

За інформацією центру Джона Хопкінса.

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З них померло 82 172, вилікувалися - 302 802 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

399 929 США

141 942 Іспанія

135 586 Італія

110 070 Франція

107 633 Німеччина

82 783 Китай

В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків, це новий рекорд.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 89 випадків;

Волинська область — 36 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 21 випадок;

Закарпатська область — 43 випадки;

Запорізька область — 45 випадків;

Івано-Франківська область — 198 випадків;

Кіровоградська область — 57 випадків;

м. Київ — 256 випадків;

Київська область — 120 випадків;

Львівська область — 36 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 32 випадки;

Полтавська область — 17 випадків;

Рівненська область — 44 випадки;

Сумська область — 56 випадків;

Тернопільська область — 168 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 15 випадків;

Хмельницька область — 15 випадків;

Чернівецька область — 273 випадки;

Черкаська область — 80 випадків;

Чернігівська область — 7 випадків.

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