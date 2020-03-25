Батько Хабіба виключив можливість проведення бою з Фергюсоном у США

США не дозволяють проведення бою

Батько і тренер чинного чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Абдулманап виключив, що бій сина з американцем Тоні Фергюсоном відбудеться у США, незважаючи на те що раніше в UFC заявили про намір перенести поєдинок до Флориди.

Про це заявив сам Абдулманап.

"Не можу озвучувати місце, поки не озвучить Дейна Вайта. Але США не дозволяють бій, що б не говорили, потрібно вибрати іншу країну, і Дені треба отримати компенсацію. США не буде - це залізно. Це вже проблеми держави, а не наші проблеми. Ми готові на бій, ми готові вийти. Хабіб заряджений і оре. Як справи у Фергюсона проходять, ми не знаємо, ніякої інформації про його таборі немає. Ми хочемо зустрітися з ним в клітці", - сказав Нурмагомедов-старший.

Бій повинен був пройти в Брукліні (Нью-Йорк) 18 квітня, але там його не можна провести через обмеження на масові заходи, обумовлених ризиком поширення коронавірусної інфекції.

Раніше повідомлялося, що бій Хабіба проти Фергюсона скасований вп'яте.

Також, UFC відкладе три турніри через коронавірус.