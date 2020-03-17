UFC відкладе три турніри через коронавірус

Через пандемію коронавірусу скасовано три турніри UFC

Керівництво спортивної організації Ultimate Fighting Championship (UFC) відкладе три найближчих турніри промоушену.

Про це розповів журналіст Бретт Окамото.

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Турніри, які повинні були відбутися 21 березня, 28 березня та 4 квітня не відбудуться через пандемію коронавірусу.

Водночас, турнір UFC 249, в рамках якого має відбутися чемпіонський бій у легкій вазі між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном, не скасований.

Нагадаємо, бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться без глядачів.