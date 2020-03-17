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UFC відкладе три турніри через коронавірус

Сьогодні 14:44 301 0
Через пандемію коронавірусу скасовано три турніри UFC
UFC відкладе три турніри через коронавірус
#UFC

Джерело - sport.ua.

Керівництво спортивної організації Ultimate Fighting Championship (UFC) відкладе три найближчих турніри промоушену.

Про це розповів журналіст Бретт Окамото.

Актуально: Хабіб: Я рознесу Фергюсона

Турніри, які повинні були відбутися 21 березня, 28 березня та 4 квітня не відбудуться через пандемію коронавірусу.

Водночас, турнір UFC 249, в рамках якого має відбутися чемпіонський бій у легкій вазі між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном, не скасований.

Нагадаємо, бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться без глядачів.

 

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