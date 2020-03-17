UFC відкладе три турніри через коронавірус

Джерело - sport.ua.
Керівництво спортивної організації Ultimate Fighting Championship (UFC) відкладе три найближчих турніри промоушену.
Про це розповів журналіст Бретт Окамото.
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Турніри, які повинні були відбутися 21 березня, 28 березня та 4 квітня не відбудуться через пандемію коронавірусу.
Водночас, турнір UFC 249, в рамках якого має відбутися чемпіонський бій у легкій вазі між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном, не скасований.
Нагадаємо, бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться без глядачів.