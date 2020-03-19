Бій Хабіба проти Фергюсона скасований вп'яте

Проведення турніру UFC 249 було заплановано на 18 квітня в Брукліні

Запланований в американському Брукліні турнір UFC 249 через пандемію коронавірусу не відбудеться.

Про це повідомляє UFC.

Очікувалося, що в головному поєдинку вечора 18 квітня проведуть бій росіянин Хабіб Нурмагомедов (28–0) і американець Тоні Фергюсон (25–3) за титул чемпіона UFC в легкій вазі. Це вже п'яте скасування цього поєдинку: раніше зустріч бійців послідовно планували провести на турнірах The Ultimate Fighter 22 Finale, UFC on Fox 19, UFC 209 та UFC 223, і кожен раз з яких-небудь причин бій скасовувався.

Захід не відбудуться в Barclays Center в Брукліні, як було оголошено раніше. Рішення було прийнято відповідно до вказівок Атлетичної комісії штату Нью-Йорк, а також відповідно до законів штату Нью-Йорк, що обмежують проведення великих громадських зібрань.

Також, UFC відкладе три турніри через коронавірус.