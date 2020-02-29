Мотор завершив виступи у Лізі чемпіонів поразкою Веспрему

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 лютого, Мотор в своєму заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів вдома програв Веспрему.
Для української команди цей матч нічого не вирішував, оскільки Мотор вже достроково залишався на останньому місці в групі.
Український клуб зумів виграти тільки раз в 14-ти турах.
Ліга чемпіонів з гандболу
Група В
14 тур, 29 лютого
Мотор - Веспрем - 22:32 (8:17)
Раніше, Мотор вдома програв білорусам і втратив шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, гравець збірної України перейшов у московський Спартак.