Мотор завершив виступи у Лізі чемпіонів поразкою Веспрему

Мотор зміг здобути лише одну перемогу у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, Мотор в своєму заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів вдома програв Веспрему.

Для української команди цей матч нічого не вирішував, оскільки Мотор вже достроково залишався на останньому місці в групі.

Український клуб зумів виграти тільки раз в 14-ти турах.

Ліга чемпіонів з гандболу

Група В

14 тур, 29 лютого

Мотор - Веспрем - 22:32 (8:17)

Раніше, Мотор вдома програв білорусам і втратив шанси вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, гравець збірної України перейшов у московський Спартак.