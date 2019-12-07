Українець приплив лише четвертим

Джерело - Чемпіон.

У Глазго на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді українець Михайло Романчук здобув 4 позицію на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Переможцем став італієць Грегоріо Пальтріньері з результатом 14:17.14.

Чемпіонат Європи з плавання

Глазго (Шотландія)

7 грудня

Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем

1. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) – 14:17.14

2. Хенрік Крістенсен (Норвегія) – 14:18.15

3. Давид Обрі (Франція) – 14:25.66

4. Михайло Романчук (Україна) – 14:32.51

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