Джерело - Чемпіон.
У Глазго на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді українець Михайло Романчук здобув 4 позицію на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Переможцем став італієць Грегоріо Пальтріньері з результатом 14:17.14.
Чемпіонат Європи з плавання
Глазго (Шотландія)
7 грудня
Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем
1. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) – 14:17.14
2. Хенрік Крістенсен (Норвегія) – 14:18.15
3. Давид Обрі (Франція) – 14:25.66
4. Михайло Романчук (Україна) – 14:32.51
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