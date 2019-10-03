Саладуха: У фіналі хочеться показати вищий результат

На чемпіонаті світу у Досі Ользі Саладухі знадобилися дві спроби для того, щоб більш-менш пристосуватися до покриття.

Про це заявила спортсменка сайту ФЛАУ.

"Тут м’яке покриття, всіх кидає в різні сторони. Певно, потрібно специфічно ставити ногу. Знадобилися дві спроби для того, щоб більш-менш до нього пристосуватися. Звісно, добре, що вийшла у фінал, адже не у всіх лідерів тут склалося. Але впродовж сезону у мене були хороші стрибки, тому у суботу хочеться показати вищий результат. Головне, впоратися з покриттям і правильно поставити ногу, щоб мене "викинуло".

Після командного чемпіонату Європи я майже не стрибала через травму гомілкостопа. Через це відмовилася, зокрема, від матчу Європа – США. Нога ще не дає дуже хорошої стабільності, але стрибати можливість дає", - зазначила Саладуха.