Народний депутат Саладуха вийшла до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Народний депутат від Слуги народу Ольга Саладуха вийшла до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.
Ольга виконала кваліфікаційний норматив – 14,32 метри і вийшла у фінальну 12-ку, яка поведе боротьбу за нагороди.
Ще одна українка Анна Красуцька у своїй найкращій спробі стрибнула на 13,16 метра, посіла 25-те місце з 28-ми учасниць і в фінал не потрапила.
Фінал змагань з потрійного стрибка серед жінок відбудеться завтра. Початок о 20:35 за київським часом.
Раніше, Кохан з особистим рекордом зупинився за два кроки від нагород на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу.