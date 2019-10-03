Народний депутат Саладуха вийшла до фіналу чемпіонату світу

Українка виконала кваліфікаційний норматив

Джерело - Чемпіон.

Народний депутат від Слуги народу Ольга Саладуха вийшла до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.

Ольга виконала кваліфікаційний норматив – 14,32 метри і вийшла у фінальну 12-ку, яка поведе боротьбу за нагороди.

Ще одна українка Анна Красуцька у своїй найкращій спробі стрибнула на 13,16 метра, посіла 25-те місце з 28-ми учасниць і в фінал не потрапила.

Фінал змагань з потрійного стрибка серед жінок відбудеться завтра. Початок о 20:35 за київським часом.

Раніше, Кохан з особистим рекордом зупинився за два кроки від нагород на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу.