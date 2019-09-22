Тоні Фергюсон хоче битися за титул чемпіона UFC

Джерело - Чемпіон.

Тоні Фергюсон хоче провести бій проти чемпіона в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова вже у цьому році.

Про це заявив сам боєць у Twitter.

"Упевнений, що ми знайдемо місце і для товстої голови Хабіба. Дана Вайт, давай зробимо це 14 грудня. Тільки чемпіонські справи!", - написав Фергюсон.

Відзначимо, що 14 грудня запланований турнір UFC 245, який повинен пройти у Лас-Вегасі.

Раніше, Фергюсон назвав команда Нурмагомедова купкою хуліганів.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав свого наступного суперника.