Джерело - Чемпіон.
Тоні Фергюсон хоче провести бій проти чемпіона в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова вже у цьому році.
Про це заявив сам боєць у Twitter.
"Упевнений, що ми знайдемо місце і для товстої голови Хабіба. Дана Вайт, давай зробимо це 14 грудня. Тільки чемпіонські справи!", - написав Фергюсон.
Відзначимо, що 14 грудня запланований турнір UFC 245, який повинен пройти у Лас-Вегасі.
Pretty Sure We Can Make Some Room For Good Ol’Fathead @TeamKhabib # TeamTiramisuTakeover @ufc @danawhite Make It Happen #DefendorVacate #Accepted @BallengeeGroup Dec 14 -Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/FowNJ3SsOC— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 22 вересня 2019 р.
Раніше, Фергюсон назвав команда Нурмагомедова купкою хуліганів.
Нагадаємо, Нурмагомедов назвав свого наступного суперника.