Тоні Фергюсон хоче провести бій проти чемпіона в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова вже у цьому році.

Про це заявив сам боєць у Twitter.

Відзначимо, що 14 грудня запланований турнір UFC 245, який повинен пройти у Лас-Вегасі.

Pretty Sure We Can Make Some Room For Good Ol’Fathead @TeamKhabib # TeamTiramisuTakeover @ufc @danawhite Make It Happen #DefendorVacate #Accepted @BallengeeGroup Dec 14 -Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/FowNJ3SsOC