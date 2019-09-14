ЗТР переміг Одесу. Результати матчів 1 туру Суперліги

Стартувала гандбольна Суперліга

Джерело - Чемпіон.

У першому турі чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд відбулися три матчі.

ЗТР і Портовик святкували впевнені перемоги - у перших перевага у рахунку становила 8 м’ячів, у других - 12. От ЗТР-Буревісник переміг ЦСКА з перевагою лише в один м’яч.

Чемпіонат України - Суперліга

Чоловіки

1 тур, 14 вересня

ЗТР - Одеса 28:20 (14:7)

ЗТР-Буревісник - ЦСКА 22:21 (14:13)

ЛДУФК-Політехнік - Портовик 25:37 (11:14)

Раніше, Мотор відправився на матч Ліги чемпіонів проти Веспрема.

Нагадаємо, Мотор у SEHA лізі переграв переможця Ліги чемпіонів.