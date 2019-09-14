ЗТР переміг Одесу. Результати матчів 1 туру Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У першому турі чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд відбулися три матчі.
ЗТР і Портовик святкували впевнені перемоги - у перших перевага у рахунку становила 8 м’ячів, у других - 12. От ЗТР-Буревісник переміг ЦСКА з перевагою лише в один м’яч.
Чемпіонат України - Суперліга
Чоловіки
1 тур, 14 вересня
ЗТР - Одеса 28:20 (14:7)
ЗТР-Буревісник - ЦСКА 22:21 (14:13)
ЛДУФК-Політехнік - Портовик 25:37 (11:14)
Раніше, Мотор відправився на матч Ліги чемпіонів проти Веспрема.
Нагадаємо, Мотор у SEHA лізі переграв переможця Ліги чемпіонів.