Конор МакГрегор побудував житло для бездомних ірландських сімей.

Після низки негативних заголовків, пов'язаних зі скандальними витівками Конора МакГрегора, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях відзначився дійсно гідним вчинком, почавши будувати безкоштовне житло для бездомних ірландських сімей.

"Повернувся на об'єкт сьогодні. Це мій перший проект будівництва нерухомості. У нас 8 будинків, близьких до стадії завершення. Будинки з трьома спальнями, розроблені для сімей, які живуть в готелях по всьому місту, у яких немає свого будинку. Ненадовго. За штормом приходить сонце! Пройшовся сьогодні по цих ділянках, зустрівся з усіма сусідами, відчув, що скоро тут будуть жити сім'ї. У них будуть нові спогади, вибудовуватися новt життя! Це змушує мене пишатися! Ірландія назавжди!", - написав Конор.