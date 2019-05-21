Конор МакГрегор побудував житло для бездомних ірландських сімей.
Після низки негативних заголовків, пов'язаних зі скандальними витівками Конора МакГрегора, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях відзначився дійсно гідним вчинком, почавши будувати безкоштовне житло для бездомних ірландських сімей.
"Повернувся на об'єкт сьогодні. Це мій перший проект будівництва нерухомості. У нас 8 будинків, близьких до стадії завершення. Будинки з трьома спальнями, розроблені для сімей, які живуть в готелях по всьому місту, у яких немає свого будинку. Ненадовго. За штормом приходить сонце! Пройшовся сьогодні по цих ділянках, зустрівся з усіма сусідами, відчув, що скоро тут будуть жити сім'ї. У них будуть нові спогади, вибудовуватися новt життя! Це змушує мене пишатися! Ірландія назавжди!", - написав Конор.
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Back on the site today, it has been a while. This is my first property development. We have 8 homes here closing in on finish. 3 bedroom houses, designated for families that currently reside in hotels around the capital, without a home to call their own. But not for long. Through the storm comes the sun! Walking around this land and these homes today, meeting all the neighbors, knowing that soon there will be families living here, creating their own memories, and building back their lives, gives me great pride! Ireland forever! Ireland first! Ireland always!
Нагадаємо, що З Мак-Грегора зняли звинувачення в пограбуванні.
Раніше був названий потенційний суперник Мак-Грегора
Джерело - Чемпіон.