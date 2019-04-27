Мак-Грегор: Я перетворив півнячі бої в індустрію вартістю в $4,2 млрд

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор впевнений в успіху свого бізнесу.
Про це він заявив у своєму Твіттері.
"Хтось сумнівався в тому, що я допоможу ірландському віскі заробити 1 мільярд на ринку США? Я перетворив півнячі бої в індустрію, яка коштує 4,2 мільярда доларів. Я скуштую ці чудові неймовірні новини в цей прекрасний четвер. Єдиний справжній ірландський віскі. Дякую всім", - написав Мак-Грегор.
Was there ever any doubt I’d turn Whiskey to a Billi?— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 25, 2019
I turned “human cock fighting” to 4.2.
I’m gonna toast on this fine Thursday this amazing news.
Sláinte to the only true Irish Whiskey we have left, @ProperWhiskey!
Irish owned forever.
Thank you all.
It has been my pleasure. https://t.co/E9RGpRxAC5
Нагадаємо, віскі Мак-Грегора продали на 36 мільйонів доларів.
Також, Мак-Грегор запросив Ломаченка у ММА.
Джерело - Чемпіон.