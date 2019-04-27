Мак-Грегор: Я перетворив півнячі бої в індустрію вартістю в $4,2 млрд

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор впевнений в успіху свого бізнесу.

Про це він заявив у своєму Твіттері.

"Хтось сумнівався в тому, що я допоможу ірландському віскі заробити 1 мільярд на ринку США? Я перетворив півнячі бої в індустрію, яка коштує 4,2 мільярда доларів. Я скуштую ці чудові неймовірні новини в цей прекрасний четвер. Єдиний справжній ірландський віскі. Дякую всім", - написав Мак-Грегор.

Was there ever any doubt I’d turn Whiskey to a Billi?

I turned “human cock fighting” to 4.2.

I’m gonna toast on this fine Thursday this amazing news.

Sláinte to the only true Irish Whiskey we have left, @ProperWhiskey!

Irish owned forever.

Thank you all.

It has been my pleasure. https://t.co/E9RGpRxAC5 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 25, 2019

Нагадаємо, віскі Мак-Грегора продали на 36 мільйонів доларів.

Також, Мак-Грегор запросив Ломаченка у ММА.

Джерело - Чемпіон.