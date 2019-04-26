Віскі суперзірки UFC Конора Мак-Грегора Proper.12 з моменту продажу було продано мінімум на 36 млн доларів.

Про це повідомляє irishtimes.com.

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За обсягами продажів віскі бійця поступається показникам лідера світового ринку - Jameson (35 млн коробок). Проте продажі Proper.12 на хорошому рівні. На поточний момент продано близько 200 тисяч коробок, в яких по 12 пляшок напою по 750 мілілітрів.

Вартість пляшки віскі для оптового покупця в Ірландії, США, Австралії та Великій Британії становить 15-18 доларів.

Нагадаємо, Мак-Грегор запросив Ломаченка у ММА.

Джерело - Xsport.