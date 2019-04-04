Нурмагомедов звинувачує Конора в насильництві

Боєць UFC Хабіб Нурмагомедов звинувачує Конора Мак-Грегора в насильництві, а також запевняє, що його знайде справедливість.

Про це він заявив у своєму Twitter.

"Насильник, ти Насильник. Ти лицемір, який не несе відповідальності за свої дії. Правосуддя знайде тебе. Ми ще побачемось", - написав Хабіб.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) April 3, 2019

Нагадаємо, Конор повернувся в ММА після недовгої відстуності.

Раніше Мак-Грегор образив дружину Нурмагомедова.

Джерело - Чемпіон.