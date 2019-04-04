Боєць UFC Хабіб Нурмагомедов звинувачує Конора Мак-Грегора в насильництві, а також запевняє, що його знайде справедливість.
Про це він заявив у своєму Twitter.
"Насильник, ти Насильник. Ти лицемір, який не несе відповідальності за свої дії. Правосуддя знайде тебе. Ми ще побачемось", - написав Хабіб.
Rapist, you are Rapist.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) April 3, 2019
You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.
We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN
Нагадаємо, Конор повернувся в ММА після недовгої відстуності.
Раніше Мак-Грегор образив дружину Нурмагомедова.
Джерело - Чемпіон.