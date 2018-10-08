Російського бобслеїста визнали винним у маніпуляціях з допінг-пробами

Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав російського бобслеїста Олексія Воєводу винним у маніпуляціях з допінг-пробами під час Олімпійських ігор у Сочі.

Про це повідомляє Xsport.

Суд постановив, що спортсмен брав безпосередню участь під час підміни проб з сечею. Те саме говорять свідчення експертів, свідків і кілька подряпин на баночці. У самій допінг-пробі зафіксували надзвичайно високий рівень солі

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Воєвода не зміг пояснити такі показники у своїй допінг-пробі.

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CAS виніс рішення у справі бобслеїста 11 липня.

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Нагадаємо, на Іграх у Сочі Воєвода завоював дві золоті медалі в складі екіпажу-двійки на чолі з Олександром Зубковим і в складі екіпажу-четвірки так само на чолі з Зубковим. У грудні 2017 го року Міжнародний олімпійський комітет позбавив його цих нагород.

Раніше українську паралімпійку покарали за допінг.

Джерело - Xsport.