Українську паралімпійку дискваліфікували за допінг

Українську паралімпійку Наталію Рубановську дискваліфікували на два роки за вживання допінгу.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного паралімпійського комітету.

Рубанівська виступає в лижних гонках і біатлоні.

Позитивну допінг-пробу спортсменка здала у незмагальний період 19 січня 2018 року напередодні етапу Кубка світу з лижних гонок та біатлону в Оберріді.

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Рубановська дискваліфікована на два роки з 27 лютого 2018 року. Саме тоді її тимчасово відсторонили від змагань. Дискваліфікація триватиме до 26 лютого 2020 року.

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Результати Рубановської з 19 січня і до моменту тимчасового відсторонення — анульовані. Її позбавили ​​трьох медалей Кубка світу.

Нагадаємо, українська біатлоністка була на межі самогубства.

Джерело - Міжнародний паралімпійський комітет.