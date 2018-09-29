Українську паралімпійку дискваліфікували за допінг

Українську паралімпійку Наталію Рубановську дискваліфікували на два роки за вживання допінгу.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного паралімпійського комітету.
Рубанівська виступає в лижних гонках і біатлоні.
Позитивну допінг-пробу спортсменка здала у незмагальний період 19 січня 2018 року напередодні етапу Кубка світу з лижних гонок та біатлону в Оберріді.
Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитсия онлайн.
Рубановська дискваліфікована на два роки з 27 лютого 2018 року. Саме тоді її тимчасово відсторонили від змагань. Дискваліфікація триватиме до 26 лютого 2020 року.
Читайте також: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитсия онлайн.
Результати Рубановської з 19 січня і до моменту тимчасового відсторонення — анульовані. Її позбавили трьох медалей Кубка світу.
Нагадаємо, українська біатлоністка була на межі самогубства.
Джерело - Міжнародний паралімпійський комітет.