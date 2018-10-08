ПСЖ розбив Ліон. Результати інших матчів та відоеоогляд Ліги 1

У французькій Лізі 1 відгриміли матчі 9 туру.
До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.
Тулуза — Ніцца 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 29 Срарфі, 1:1 — 54 Доссеві
Лілль — Сент-Етьєн 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 — 17 Бамба, 1:1 — 26 пен Кабелла, 2:1 — 46 Бамба, 3:1 — 84 Пепе.
Читайте також: Дивитися матчі Ла-Ліги у прямому ефірі на нашому сайті
Генгам — Монпельє 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 30 Делорт, 1:1 — 64 Бенезе
Ам'єн — Діжон 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 39 Годдос
Анже — Страсбург 2:2
Голи: 0:1 — 2 Мотібо, 0:2 — 40 Мотіба, 1:2 — 58 Капелла, 2:2 — 90+3 Томас
Читайте також: відеоогляд матчів Ла-ЛІги
Нім — Реймс 0:0 (0:0)
Бордо — Нант 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 — 5 Карамо, 2:0 — 7 Камано, 3:0 — 42 пенальті Камано
Марсель — Кан 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 36 Мітроглу, 2:0 — 45 Товен.
Монако — Ренн 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 — 14 Да Сілва, 1:1 — 49 Гарсія, 1:2 — 77 Бен Арфа.
ПСЖ — Ліон 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 9 пенальті Неймар, 2:0 — 32 Кімпембе, 3:0 — 61 Мбаппе, 4:0 — 66 Мбаппе, 5:0 — 69 Мбаппе.
Нагадаємо, дивіться огляд Ла-Ліги на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.