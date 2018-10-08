Невдала серія Світоліної продовжується: українка провалила парний матч у Гонконзі

Українська тенісистка Еліна Світоліна в дуеті з місцевою тенісисткою Кван Яу Нг на старті програли третім сіяним, японкам Мію Като і Макото Ніномії — 1:6, 3:6.

Поєдинок тривав менше ніж годину. А Еліна Світоліна і Кван Яу Нг виконали один брейк, в той час як їхні суперниці — п'ять.

Раніше в парний чвертьфінал пробилася Надія Кіченок.

Далі Еліна Світоліна змагатиметься в одиночному розряді.

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Гонконг, Китай

Парний розряд, хард

Призовий фонд — $500,000

Еліна Світоліна/Кван Яу Нг — Мію Като/Макото Ніномія 1:6, 3:6.

Нагадаємо, українські красуні-тенісистки відвідали вечірку в Гонконзі.

Натомість Ястремська пройшла до наступного раунду в одиночному розряді.

Джерело - Чемпіон.