Невдала серія Світоліної продовжується: українка провалила парний матч у Гонконзі

Українська тенісистка Еліна Світоліна в дуеті з місцевою тенісисткою Кван Яу Нг на старті програли третім сіяним, японкам Мію Като і Макото Ніномії — 1:6, 3:6.
Поєдинок тривав менше ніж годину. А Еліна Світоліна і Кван Яу Нг виконали один брейк, в той час як їхні суперниці — п'ять.
Раніше в парний чвертьфінал пробилася Надія Кіченок.
Далі Еліна Світоліна змагатиметься в одиночному розряді.
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Гонконг, Китай
Парний розряд, хард
Призовий фонд — $500,000
Еліна Світоліна/Кван Яу Нг — Мію Като/Макото Ніномія 1:6, 3:6.
Нагадаємо, українські красуні-тенісистки відвідали вечірку в Гонконзі.
Натомість Ястремська пройшла до наступного раунду в одиночному розряді.
Джерело - Чемпіон.