Тимощенко здобув бронзу чемпіонату світу з п'ятиборства. ВІДЕО

Український п'ятиборець Павло Тимощенко здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства в Мексиці, а чоловіча збірна України взяла бронзу в командному заліку.

Спортсмени змагалися в останньому виді дисципліни — лазер-рані. Тимощенко вибіг на дистанцію шостим. Саме таке місце він займав після фехтування, де здобув 21 перемогу при 14 поразках; плавання, де він показав свій кращий час в сезоні (2: 06.68), і конкуру, де зробив на коні три завали.

Українець грамотно провів останню дистанцію, допустивши мінімум промахів на рубежі. На останнє коло Тимощенко пішов першим, та позаду переслідували двоє швидких спортсменів. Саме у них і залишилося трохи більше сил на фінішний ривок. Натомість Тимощенко фінішував третім.

Щодо інших українців, то Денис Павлюк фінішував 25-м, а Юрій Федечко — 32-м. Цього вистачило для третього командного місця збірної України.

Нагадаємо, Тимощенко на Чемпіонаті Європи здобув срібло.

А на чемпіонаті світу зі стрільби Коростильов здобув першу в кар'єрі медаль на дорослому старті.

Джерело - Чемпіон.