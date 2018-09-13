Коростильов вперше в кар'єрі став бронзовим призером Чемпіонату світу

Український спортсмен Павло Коростильов виборов бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби, що триває в Кореї.

Українець набрав 586 балів і став третім у стрільбі з великокаліберного пістолета центрального бою на 25 м (30 пострілів по нерухомій мішені і 30 по рухомій).

Золото дісталося Жуліу Алмейді з Бразилії (591), а срібло завоював німець Крістіан Райц (588).

Для 21-річного українця це перша доросла медаль чемпіонатів світу. Раніше він отримав першу ліцензію України на Олімпіаду-2020 в Токіо.

У командному заліку збірна України в складі Павла Коростильова, Олександра Петріва (571) і Володимира Пастернака (563) посіла сьоме місце.

Медаль Коростильова стала вже десятою для збірної України на чемпіонаті світу в Кореї: 2 золота, 4 срібла і 4 бронзи.

Нагадаємо, Костевич тріумфувала на Чемпіонаті світу.

А українка стала бронзовим призером чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.