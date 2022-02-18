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Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого

Сьогодні 15:28 171 0
Домінування Бо та провал українських біатлоністів: підсумки Олімпіади-2022 за 18 лютого

Джерело - Чемпіон.

18 лютого на Олімпійських іграх в Пекіні було розіграно 5 комплектів медалей. Українці не змогли завоювати нагород, але були близькими до цього.

  • День розпочався з перемоги мультимедалістки Пекіна – Айлін Гу. Китаянка перемогла в скікросі серед фристайлісток і здобула своє друге золото (перше в біг-ейрі) Олімпіади-2022. Крім цього, у Гу – бронза в слоупстайлі. Срібною призеркою стала канадка Кессі Шарп, бронзову медаль здобула Рейчел Каркер із Канади.

Таким чином, 18-річна Гу стала першою в історії фристайлісткою, якій вдалося завоювати одразу три медалі на одних Олімпійських іграх.

Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю

  • Жустін Брезаз-Буше тріумфувала в жіночому мас-старті серед біатлоністок. Срібну медаль виборола норвежка Тіріль Екгофф, бронзову – її співвітчизниця Марте Олсьбю-Ройселанн.

Юлія Джима дісталася до фінішу сьомою.

  • У чоловічому мас-старті олімпійським чемпіоном (п’ятиразовим загалом) став норвежець Йоганнес-Тінгнес Бо, срібну медаль здобув швед Мартін Понсілуома, бронзову – норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Дмитро Підручий фінішував 24-м, Артем Прима - 28-м

  • У скікросі (фристайл) чемпіоном став швейцарець Раян Регез, його партнер по команді Алекс Фіва став володарем срібної нагороди, Сергій Ридзик із ОКР – бронзовий призер.

  • Ковзаняр із Нідерландів Томас Крол виграв золоту медаль на дистанції 1000 м, Лоран Дюбрей із Канади показав другий час, третє місце дісталося норвезцю Ховарду Лорентсену.

У чоловічому хокейному турнірі першим фіналістом стала збірна Фінляндії, яка в півфіналі перемогла Словаччину (2:0). Другий фіналіст визначається у ці хвилини в матчі Швеція - ОКР. Розклад і результати - ТУТ.

У медальному заліку - без змін - збірна Норвегії з 15-ма золотими нагородами очолює командну першість.

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