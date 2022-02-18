Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE

Буде розіграно ще 5 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

18 лютого відбувається 17-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.

Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал

1. Ейлін Гу (Китай)

2. Кессі Шарп (Канада)

3. Рейчел Каркер (Канада)

05:45. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. Кваліфікація

06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. Фінляндія - Словаччина

08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце. Канада - США

08:45. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/8 фіналу

09:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км

09:20. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/4 фіналу

09:39. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/2 фіналу

09:55. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. За 3 місце

10:05. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. Фінал

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

11:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км

12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма

14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба

14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швейцарія - Японія

14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швеція - Велика Британія

15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. ОКР - Швеція

15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба

18 лютого на старт вийдуть три представники України. Українці поборються за медалі Олімпіади у біатлоні.