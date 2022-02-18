Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE

Джерело - Чемпіон.
18 лютого відбувається 17-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.
Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал
1. Ейлін Гу (Китай)
2. Кессі Шарп (Канада)
3. Рейчел Каркер (Канада)
- 05:45. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. Кваліфікація
- 06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. Фінляндія - Словаччина
- 08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце. Канада - США
- 08:45. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/8 фіналу
- 09:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км
- 09:20. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/4 фіналу
- 09:39. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/2 фіналу
- 09:55. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. За 3 місце
- 10:05. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. Фінал
- 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
- 11:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км
- 12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма
- 14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба
- 14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швейцарія - Японія
- 14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швеція - Велика Британія
- 15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. ОКР - Швеція
- 15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба
18 лютого на старт вийдуть три представники України. Українці поборються за медалі Олімпіади у біатлоні.