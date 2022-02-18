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Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце

Сьогодні 11:42 120 0
Українці настріляли по 7 кіл штрафу і фінішували за межами ТОП-20
Йоганнес Бо виграв мас-старт, Підручний посів 24 місце
#Йоганнес Бо, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

28-річний норвежець Йоганнес Бо завоював золоту медаль у мас-старті 15 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Срібним призером змагань став Мартін Понсілуома зі Швеції. Бронзову медаль здобув Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія).

У цій гонці участь брали два українці Дмитро Підручний та Артем Прима. 

Підручний після чистої першої стрільби провально відпрацював на вогневому рубежі, зробивши три промахи. Далі Підручний ще промахнувся чотири рази. На фініш він був 24-им.

Прима також не вдало працював на вогневих рубежах, настрілявши загалом, як і Підручний, 7 промахів у цій гонці. У підсумку він фінішував 28-им.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон. Мас-старт 15 км. Чоловіки
18 лютого
1. Йоганнес Бо (Норвегія) (1+0+1+2) 38:14,4
2. Мартін Понсілуома (Швеція) (1+0+0+1) +40,3
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) (2+0+1+0) +1:12,5
...
24. Дмитро Підручний (Україна) (0+3+2+2) +4:01,8
28. Артем Прима (Україна) (2+1+3+1) +4:58,2
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