Мас-старт завершив жіночу біатлонну програму на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.

Французька біатлоністка Жустін Брезаз-Буше завоювала золоту медаль у мас-старті 12,5 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібною призеркою змагань стала Тіріль Екгофф (Норвегія). Бронзову медаль здобула Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія).

У цій гонці участь брала українка Юлія Джима. Вона настріляла три кола штрафу і фінішувала 7-ою.

Відзначимо, що у цій гонці біатлоністки багато промахувалися. Найвлучнішою у мас-старті стала саме українка Юлія Джима. Інші біатлоністки зробили чотири та більше промахів.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Біатлон. Мас-старт 12,5 км. Жінки

18 лютого

1. Жустін Брезаз-Буше (Франція) (2+1+0+1) 40:18,0

2. Тіріль Екгофф (Норвегія) (0+0+2+2) +15,3

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) (0+0+2+2) +34,9

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7. Юлія Джима (Україна) (1+0+2+0) +1:25,7