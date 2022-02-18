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Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце

Сьогодні 09:42 64 0
Мас-старт завершив жіночу біатлонну програму на Олімпіаді-2022
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
#Юлія Джима, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Французька біатлоністка Жустін Брезаз-Буше завоювала золоту медаль у мас-старті 12,5 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Срібною призеркою змагань стала Тіріль Екгофф (Норвегія). Бронзову медаль здобула Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія).

У цій гонці участь брала українка Юлія Джима. Вона настріляла три кола штрафу і фінішувала 7-ою. 

Відзначимо, що у цій гонці біатлоністки багато промахувалися. Найвлучнішою у мас-старті стала саме українка Юлія  Джима. Інші біатлоністки зробили чотири та більше промахів.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон. Мас-старт 12,5 км. Жінки
18 лютого

1. Жустін Брезаз-Буше (Франція) (2+1+0+1) 40:18,0

2. Тіріль Екгофф (Норвегія) (0+0+2+2) +15,3

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) (0+0+2+2) +34,9

...

7.  Юлія Джима (Україна) (1+0+2+0) +1:25,7

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