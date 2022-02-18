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Журналістка: Трусов тренує той же тренер, що й Валієву. Цей тренер під слідством

Сьогодні 05:00 289 0
Бреннан прокоментувала змагання з фігурного катання на Олімпіаді
Журналістка: Трусов тренує той же тренер, що й Валієву. Цей тренер під слідством
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва, #Олександра Трусова

Джерело - Чемпіон.

При аналізі виступу фігуристки ОКР Олександри Трусової  у довільній програмі на Олімпіаді-2022 треба не забувати хто її тренує.

Про це заявила американська журналістка Крістін Бреннан.

"Минулого тижня Нетан Чен приземлив п'ять квадів. Нині ввечері Олександра Трусова приземлила п'ятьох четверних. 

Будь-хто, хто захоплюється виступом росіянки, повинен пам'ятати: вона тренується у того ж тренера, що й Каміла Валієва. Наразі цей тренер перебуває під слідством", - зазначила Бреннан.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте.

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