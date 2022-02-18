Журналістка: Трусов тренує той же тренер, що й Валієву. Цей тренер під слідством

Джерело - Чемпіон.
При аналізі виступу фігуристки ОКР Олександри Трусової у довільній програмі на Олімпіаді-2022 треба не забувати хто її тренує.
Про це заявила американська журналістка Крістін Бреннан.
"Минулого тижня Нетан Чен приземлив п'ять квадів. Нині ввечері Олександра Трусова приземлила п'ятьох четверних.
Будь-хто, хто захоплюється виступом росіянки, повинен пам'ятати: вона тренується у того ж тренера, що й Каміла Валієва. Наразі цей тренер перебуває під слідством", - зазначила Бреннан.
Nathan Chen landed five quads last week. Alexandra Trusova just landed five quads tonight. Any gushing about the Russian's performance needs to mention this: she trains in the same camp with the same coach as Kamila Valieva. That coach is now under investigation.— Christine Brennan (@cbrennansports) February 17, 2022
Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте.