Журналістка: Трусов тренує той же тренер, що й Валієву. Цей тренер під слідством

Бреннан прокоментувала змагання з фігурного катання на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

При аналізі виступу фігуристки ОКР Олександри Трусової у довільній програмі на Олімпіаді-2022 треба не забувати хто її тренує.

Про це заявила американська журналістка Крістін Бреннан.

"Минулого тижня Нетан Чен приземлив п'ять квадів. Нині ввечері Олександра Трусова приземлила п'ятьох четверних. Будь-хто, хто захоплюється виступом росіянки, повинен пам'ятати: вона тренується у того ж тренера, що й Каміла Валієва. Наразі цей тренер перебуває під слідством", - зазначила Бреннан.

Nathan Chen landed five quads last week. Alexandra Trusova just landed five quads tonight. Any gushing about the Russian's performance needs to mention this: she trains in the same camp with the same coach as Kamila Valieva. That coach is now under investigation. — Christine Brennan (@cbrennansports) February 17, 2022

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте.