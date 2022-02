Журналістка: Трусов тренує той же тренер, що й Валієву. Цей тренер під слідством

При аналізі виступу фігуристки ОКР Олександри Трусової у довільній програмі на Олімпіаді-2022 треба не забувати хто її тренує.

Про це заявила американська журналістка Крістін Бреннан.

Nathan Chen landed five quads last week. Alexandra Trusova just landed five quads tonight. Any gushing about the Russian's performance needs to mention this: she trains in the same camp with the same coach as Kamila Valieva. That coach is now under investigation.