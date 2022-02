Змішаний турнір зі стрибків з трампліна на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022, який виграла збірна Словенії, завершився скандалом.

Регламент стрибків з трампліна на Олімпійських іграх у Пекіні передбачає виконання спроб у костюмах, які мають обмеження за розміром. Це пов'язано з тим, що більший розмір костюмів лижників може створювати перевагу в аеродинаміці.

Організатори ж змагань у Пекіні під час турніру робили заміри костюмів у всіх лижників і лижниць. І у частини лижниць вони не відповідали вимогам - через це постраждали медалістки попередніх Олімпіад Катаріна Альтхаус (Німеччина) та Даніела Ірашко-Штольц (Австрія), а також призерки чемпіонатів світу Сільє Опсет та Анне Одін Стрьом (Норвегія) і Сара Таканаші (Японія) - усі вони отримали дискваліфікації.

Опсет після дискваліфікації звинуватила суддів у тому, що вони порушували процедуру під час вимірювання костюмів і робили це зовсім інакше.

"Не знаю, що і сказати. Вони вимірювали костюми зовсім по-іншому, використовуючи нову процедуру. Нам сказали стояти інакше, аніж ми це робили раніше".

Став на бік Опсет її тренер Клас Бреде Браатен. І вважає, що всі ці рішення суттєво вплинули на враження від дебюту змішаного турніру на Олімпіаді-2022.

"Немає слів, справді. Це дуже боляче для спортсменів. Нам повинні були представити новий турнір, надати жінкам ще одну можливість виступити на турнірі, що і трапилося. Тож чому дискваліфікували лише стрибунок? На жаль, це сумний день для нашого спорту".

Невдоволення рішеннями суддів висловлювали не лише норвежці. Японка Сара Таканаші після незарахованої другої спроби у сльозах достроково покинула межі арени.

She put everything to this Olympic and so sad to see it ended this way…



#SkiJumping#beijing2022#Sara Takanashi pic.twitter.com/I7FjK0KNtH