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Фінал стрибків з трампліна на Олімпіаді-2022 закінчився масовою дискваліфікацією

Сьогодні 07:33 180 0
У фіналі дискваліфікували чотири команди
Фінал стрибків з трампліна на Олімпіаді-2022 закінчився масовою дискваліфікацією
Фото Getty Images
#Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Змішаний турнір зі стрибків з трампліна на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022, який виграла збірна Словенії, завершився скандалом.

Регламент стрибків з трампліна на Олімпійських іграх у Пекіні передбачає виконання спроб у костюмах, які мають обмеження за розміром. Це пов'язано з тим, що більший розмір костюмів лижників може створювати перевагу в аеродинаміці.

Організатори ж змагань у Пекіні під час турніру робили заміри костюмів у всіх лижників і лижниць. І у частини лижниць вони не відповідали вимогам - через це постраждали медалістки попередніх Олімпіад Катаріна Альтхаус (Німеччина) та Даніела Ірашко-Штольц (Австрія), а також призерки чемпіонатів світу Сільє Опсет та Анне Одін Стрьом (Норвегія) і Сара Таканаші (Японія) - усі вони отримали дискваліфікації.

Опсет після дискваліфікації звинуватила суддів у тому, що вони порушували процедуру під час вимірювання костюмів і робили це зовсім інакше.

"Не знаю, що і сказати. Вони вимірювали костюми зовсім по-іншому, використовуючи нову процедуру. Нам сказали стояти інакше, аніж ми це робили раніше".

Став на бік Опсет її тренер Клас Бреде Браатен. І вважає, що всі ці рішення суттєво вплинули на враження від дебюту змішаного турніру на Олімпіаді-2022.

"Немає слів, справді. Це дуже боляче для спортсменів. Нам повинні були представити новий турнір, надати жінкам ще одну можливість виступити на турнірі, що і трапилося. Тож чому дискваліфікували лише стрибунок? На жаль, це сумний день для нашого спорту".

Невдоволення рішеннями суддів висловлювали не лише норвежці. Японка Сара Таканаші після незарахованої другої спроби у сльозах достроково покинула межі арени.

А тренер збірної Німеччини Стефан Горнгахер взагалі назвав абсурдним рішення суддів.

"Повне безумство. Трьох дівчат дискваліфікували. Трьох професійних стрибунок, які завжди вигравали на етапах Кубка світу. І без жодних пояснень. Альтгаус стрибала у тому ж костюмі, що і в особистому турнірі, і [її дискваліфікували] нічого не пояснивши. Як це можливо?"

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