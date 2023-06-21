Джерело - Чемпіон.
У першому турі чемпіонату Європи-2023 з футболу відбулося чотири матчі.
У групі А збірна Грузії перемогла Португалію - 2:0. Відзначимо, що півзахисник київського Динамо Цітаішвілі зробив дві результативні передачі. В іншому матчі групи збірні Бельгії і Нідерландів не виявили сильнішого - 0:0.
У групі В збірна України, як вже повідомляли, переграла Хорватію (2:0). В іншому матчі групи Румунія U-21 поступилася Іспанії U-21 (0:3).
Бельгія U-21 - Нідерланди U-21 0:0
Грузія U-21 - Нідерланди U-21 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 37 Гагуа, 2:0 - 45+1 Сазонов
Група В
Україна U-21 - Хорватія U-21 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Кащук, 2:0 - 48 Сікан
Румунія U-21 - Іспанія U-21 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Баена, 0:2 - 62 Міранда, 0:3 - 90+5 Гомес