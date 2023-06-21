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Збірна Іспанії розгромила Румунію: результати матчів Євро-2023 U-21

У групі А сталася сенсація
Вчора 23:38 627 0
Збірна Іспанії розгромила Румунію: результати матчів Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

У першому турі чемпіонату Європи-2023 з футболу відбулося чотири матчі. 

У групі А збірна Грузії перемогла Португалію - 2:0. Відзначимо, що півзахисник київського Динамо Цітаішвілі зробив дві результативні передачі. В іншому матчі групи збірні Бельгії і Нідерландів не виявили сильнішого - 0:0. 

У групі В збірна України, як вже повідомляли, переграла Хорватію (2:0). В іншому матчі групи Румунія U-21  поступилася Іспанії U-21 (0:3).

Євро-2023 U-21 з футболу
Груповий етап
1 тур, 21 червня
Група А

Бельгія U-21 - Нідерланди U-21 0:0

Грузія U-21 - Нідерланди U-21 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Гагуа, 2:0 - 45+1 Сазонов

Група В

Україна U-21 - Хорватія U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Кащук, 2:0 - 48 Сікан

Румунія U-21  - Іспанія U-21 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Баена, 0:2 - 62 Міранда, 0:3 - 90+5 Гомес

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