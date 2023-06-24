Збірна України вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України (U-21) разом з однолітками з Іспанії гарантувала собі місце в 1/4 фіналу молодіжного Євро - 2023.

Підопічні Ротаня здобули дві перемоги в групі B - над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0). Таким чином, Україна стала недосяжною для Хорватії та Румунії, які обидва стартові поєдинки програли.

Іспанці, у свою чергу, перемгли Румунію (3:0) та Хорватію (1:0.)

Переможець квартету визначиться в очному двобої лідерів у третьому турі, 27 червня.

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 2 2 0 0 4-0 6 3 Україна 2 2 0 0 3-0 6 2 Хорватія 2 0 0 2 0-3 0 4 Румунія 2 0 0 2 0-4 0

У чвертьфіналі Україна зіграє з представником квартету А, який визначиться в третьому турі. Розклад, результати та турнірна таблиця - ТУТ.

Нагадаємо, чемпіонат Європи є ліцензійним на Олімпійські ігри - півфіналісти гарантують собі участь у Парижі - 2024. При певних обставинах, путівку на Олімпіаду отримають і чвертьфіналісти. Детальніше про розклади читайте за посиланням.