Головне
Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 22:50 473
Збірна України вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи
Вчора 23:38 530
Збірна України переграла Хорватію та вийшла у фінал Золотої Євроліги
Вчора 23:10 691
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 21:40 1350
Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21
Вчора 20:55 1401
Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх
Вчора 20:16 339
Бех-Романчук стала чемпіонкою Європейських ігор у потрійному стрибку
Вчора 20:02 919
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 19:59 13217
Марина та Владислава Алексіїви - срібні призерки Європейських ігор-2023
Вчора 19:31 236
Кроль здобула золоту медаль на Європейських іграх
Вчора 18:10 780
Прямі трансляції

Збірна України вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи

Вчора 23:38 530 0
Збірна України вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи
#U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України (U-21) разом з однолітками з Іспанії гарантувала собі місце в 1/4 фіналу молодіжного Євро - 2023.

Підопічні Ротаня здобули дві перемоги в групі B - над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0). Таким чином, Україна стала недосяжною для Хорватії та Румунії, які обидва стартові поєдинки програли.

Іспанці, у свою чергу, перемгли Румунію (3:0) та Хорватію (1:0.)

Переможець квартету визначиться в очному двобої лідерів у третьому турі, 27 червня.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 2 2 0 0 4-0 6
3  Україна 2 2 0 0 3-0 6
2  Хорватія 2 0 0 2 0-3 0
4  Румунія  2 0 0 2 0-4 0

У чвертьфіналі Україна зіграє з представником квартету А, який визначиться в третьому турі. Розклад, результати та турнірна таблиця - ТУТ.

Нагадаємо, чемпіонат Європи є ліцензійним на Олімпійські ігри - півфіналісти гарантують собі участь у Парижі - 2024. При певних обставинах, путівку на Олімпіаду отримають і чвертьфіналісти. Детальніше про розклади читайте за посиланням.

Коментарі ()
Популярне зараз
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 4764
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 18213
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 29856 3
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 13217
Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 2216
Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 2785
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5578
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265549
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5810
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36429 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13178 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45794