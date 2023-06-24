Збірна України вийшла у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Збірна України (U-21) разом з однолітками з Іспанії гарантувала собі місце в 1/4 фіналу молодіжного Євро - 2023.
Підопічні Ротаня здобули дві перемоги в групі B - над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0). Таким чином, Україна стала недосяжною для Хорватії та Румунії, які обидва стартові поєдинки програли.
Іспанці, у свою чергу, перемгли Румунію (3:0) та Хорватію (1:0.)
Переможець квартету визначиться в очному двобої лідерів у третьому турі, 27 червня.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|3
|Україна
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2
|Хорватія
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|4
|Румунія
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
У чвертьфіналі Україна зіграє з представником квартету А, який визначиться в третьому турі. Розклад, результати та турнірна таблиця - ТУТ.
Нагадаємо, чемпіонат Європи є ліцензійним на Олімпійські ігри - півфіналісти гарантують собі участь у Парижі - 2024. При певних обставинах, путівку на Олімпіаду отримають і чвертьфіналісти. Детальніше про розклади читайте за посиланням.