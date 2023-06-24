Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21

Друга перемога України на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України обіграла Румунію у другому турі чемпіонату Європи - 2023 (U-21).

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі був забитий на 89 хвилині, коли після проходу Максима Брагару м'яч у власні ворота зрізав Віктор Дікан

Українська команда догравала матч у меншості - арбітр на 90+2 хвилині вилучив Ваната.

Євро-2023 U-21 з футболу

Груповий етап

Група В, 2 тур

24 червня

Румунія U-21 - Україна U-21 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 89 Дікан (автогол)

Попередження: Петріла (30), Албу (90), Думітреску (90+4).

Вилучення: Ванат (90+1)

Румунія U-21: Тирновану, Пантя, Раковіцан, Дікан, Тіцу, Ліксандру (Поп, 82), Скречу (Чімпану, 82), Іштван, Мунтяну (Албу, 57), Петріла (Попеску, 57), Маркович (Бірліджа, 68).

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко (Желізко, 85), Криськів (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (В'юнник, 77), Сікан (Ванат, 68).

Раніше збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21.