Головне
Україна підналася на третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Сьогодні 22:50 45
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 21:40 874
Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21
Сьогодні 20:55 1124
Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх
Сьогодні 20:16 288
Бех-Романчук стала чемпіонкою Європейських ігор у потрійному стрибку
Сьогодні 20:02 674
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 19:59 12787
Марина та Владислава Алексіїви - срібні призерки Європейських ігор-2023
Сьогодні 19:31 217
Кроль здобула золоту медаль на Європейських іграх
Сьогодні 18:10 663
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 18:03 17425
Кохан став срібним призером Європейських ігор
Сьогодні 17:35 341
Прямі трансляції

Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21

Друга перемога України на турнірі
Сьогодні 20:55 1124 0
Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України обіграла Румунію у другому турі чемпіонату Європи - 2023 (U-21).

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі був забитий на 89 хвилині, коли після проходу Максима Брагару м'яч у власні ворота зрізав Віктор Дікан

Українська команда догравала матч у меншості - арбітр на 90+2 хвилині вилучив Ваната.

Євро-2023 U-21 з футболу
Груповий етап
Група В, 2 тур
24 червня

Румунія U-21 - Україна U-21 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 89 Дікан (автогол)

Попередження: Петріла (30), Албу (90), Думітреску (90+4).

Вилучення: Ванат (90+1)

Румунія U-21: Тирновану, Пантя, Раковіцан, Дікан, Тіцу, Ліксандру (Поп, 82), Скречу (Чімпану, 82), Іштван, Мунтяну (Албу, 57), Петріла (Попеску, 57), Маркович (Бірліджа, 68).

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко (Желізко, 85), Криськів (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (В'юнник, 77), Сікан (Ванат, 68).

Раніше збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 17425
Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 2757
Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 2182
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 12787
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 29787 3
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 4745
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36620
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48060 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11316
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17974 7
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27026
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14170