Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023

Матч відбудеться у вівторок, 27 червня

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України зіграє з Іспанією у матчі 3-го туру групи В чемпіонату Європи-2023 з футболу. Матч відбудеться у вівторок, 27 червня, на стадіоні Супербет Арена у Бухаресті (Румунія). Початок о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що у першому турі турніру збірна України перемогла Хорватію (2:0), а Румунія програла Іспанії (0:3). У другому турі Євро-2023 збірна України здолала Румунію (1:0), а Іспанія - Хорватію (1:0). Збірні України Іспанії вже достроково вийшли до чвертьфіналу турніру.

Пряма трансляція матчу буде на місцевих телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.