Кременчук - Сокіл - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату України з хокею

Матч відбудеться у п'ятницю, 31 березня

Джерело - Чемпіон.

У 5-му матчі фіналу чемпіонату України з хокею Кременчук вдома зіграє з київським Соколом.

Матч відбудеться у п'ятницю, 31 березня. Початок о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у першому матчі фіналу чемпіонату України Кременчук в овертаймі здолав Сокіл - 5:4. В другому матчі Сокіл святкував перемогу з рахунком 1:0. У третьому матчі Сокіл переміг з рахунком 4:2. У четвертому матчі перемогу здобув Кременчук - 4:2.

Поєдинок транслюватиметься у прямому ефірі на YouTube-каналі ФХУ.