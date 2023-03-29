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Кременчук - Сокіл - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату України з хокею

Матч відбудеться у п'ятницю, 31 березня
Сьогодні 16:02 97 0
Кременчук - Сокіл - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату України з хокею
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

У 5-му матчі фіналу чемпіонату України з хокею Кременчук вдома зіграє з київським Соколом.

Матч відбудеться у п'ятницю, 31 березня. Початок о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у першому матчі фіналу чемпіонату України Кременчук в овертаймі здолав Сокіл - 5:4. В другому матчі Сокіл святкував перемогу з рахунком 1:0. У третьому матчі Сокіл переміг з рахунком 4:2. У четвертому матчі перемогу здобув Кременчук - 4:2.

Поєдинок транслюватиметься у прямому ефірі на YouTube-каналі ФХУ. 

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