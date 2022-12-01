Канада - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Канади зіграє проти збірної Марокко у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи F у четвер, 1 грудня. Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Хорватія
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|3
|Бельгія
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|4
|Канада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
- 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко