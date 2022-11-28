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Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 07:22 225 0
Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Аргентина, #Польща, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі зіграє проти збірної Аргентини у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у середу, 30 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Польща 2 1 1 0 2-0 4
2  Аргентина 2 1 0 1 3-2 3
3  Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3
4  Мексика 2 0 1 1 0-2 1

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
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