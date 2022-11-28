Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Польщі зіграє проти збірної Аргентини у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у середу, 30 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Польща
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Саудівська Аравія
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
1-й тур
- 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
- 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0
2-й тур
- 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0
- 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0
3-й тур
- 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
- 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика