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Еквадор - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 05:30 87 0
Еквадор - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Еквадор, #Сенегал

Джерело - Чемпіон.

Збірна Еквадору зіграє проти збірної Сенегалу у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у вівторок,  29 листопада. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4
2  Еквадор 2 1 1 0 3-1 4
3  Сенегал 2 1 0 1 3-3 3
4  Катар 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал - 1:3
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор - 1:1

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар
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