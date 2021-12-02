Українська Суперліга. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE

Андріюк: Нові старі орденоносці УАФ
Вчора 08:49 1296
Вест Гем Ярмоленка розписав мирову з Брайтоном, Ман Сіті з Зінченком здолав Астон Віллу. Результати матчів АПЛ
Вчора 23:53 679
Мілан розгромив Дженоа Шевченка. Результати матчів Серії А
Вчора 23:45 1297
Мотор переграв Фленсбург у Лізі чемпіонів
Вчора 21:39 402
Дніпро-1 без проблем переміг ЛНЗ Черкаси в 1/8 Кубку України
Вчора 20:50 481
Ураган переміг Леванте у першому матчі елітного раунду Ліги чемпіонів
Вчора 20:35 870
Тассотті: Дженоа поки грає не в той футбол, який хоче бачити Шевченка
Вчора 20:15 500
Три крутезні ставки від репера “50 Cent”
Вчора 13:36 334 2
Луческу може очолити збірну Румунії
Вчора 10:26 2396 1
Кравченко: Що таке ДНР? Має бути Росія чи Україна
Вчора 10:13 785
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Робота, на якій не зможе отримати травму: Дембеле спробував себе у новій професії
Робота, на якій не зможе отримати травму: Дембеле спробував себе у новій професії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:34 89
Гол-шедевр. Ібрагімович відзначився ударом зі штрафного у ворота Дженоа
Гол-шедевр. Ібрагімович відзначився ударом зі штрафного у ворота Дженоа Віктор Слюсаренко
Вчора 22:53 1105
Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України
Більярдний удар: Піхальонок відкрив рахунок у матчі Кубку України Віктор Слюсаренко
Вчора 19:44 676
Зробити 7 кроків: Редкач у США готується бити опонентів
Зробити 7 кроків: Редкач у США готується бити опонентів Віктор Слюсаренко
Вчора 14:35 306
У НХЛ хокеїста дискваліфікували на 5 матчів за укус суперника
У НХЛ хокеїста дискваліфікували на 5 матчів за укус суперника Віктор Слюсаренко
Вчора 13:49 260
Три крутезні ставки від репера “50 Cent”
Три крутезні ставки від репера “50 Cent” Harry BettMan
Вчора 13:36 334 2
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа
Українець пожартував: Зінченко кинув сніжок у клубного фотографа Віктор Слюсаренко
Вчора 11:47 538
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты
Лига Чемпионов 5 круг. Шериф (Молдавия) – Реал Мадрид (Испания): обзор, прогнозы и результаты Дима Копий
Вчора 11:25 383
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії
Збірна Англїі встановила мегарекорд: забила 20 м'ячів у ворота Латвії Віктор Слюсаренко
Вчора 10:36 375
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників
Захисник Арсеналу з битою відбився від грабіжників Віктор Слюсаренко
Вчора 09:33 645
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах Harry BettMan
30.11.2021 18:52 346
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років Андрій Дунець
30.11.2021 13:50 734
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті Андрій Дунець
30.11.2021 09:01 767
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів Віктор Слюсаренко
29.11.2021 19:33 895
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник Віктор Слюсаренко
29.11.2021 18:24 844
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем Андрій Дунець
29.11.2021 17:52 826
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
29.11.2021 17:05 432
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
29.11.2021 16:57 1494
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
29.11.2021 15:17 489
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
29.11.2021 14:56 395
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:41 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 10420
08:34 Блог Робота, на якій не зможе отримати травму: Дембеле спробував себе у новій професії 91
08:30 Баскетбол Лень допоміг Сакраменто перемогти Кліпперс у НБА 93
08:20 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Бенфіка - Ураган: онлайн-трансляція. LIVE 317
08:16 Пряма трансляція Українська Суперліга. Тернопіль - Будівельник: онлайн-трансляція. LIVE 419
08:12 Футбол Дженоа - Мілан 0:3. Огляд матчу 299
08:11 Пряма трансляція Українська Суперліга. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE 416
05:26 Футбол Вулвергемптон - Ліверпуль: Де дивитися онлайн матч АПЛ 233
00:02 Футбол Гол Бензема приніс Реалу перемогу над Атлетіком у 9 турі Ла-Ліги 346
1 Грудня 2021
23:59 Футбол ПСЖ не зміг перемогти Ніццу. Результати матчів Ліги 1 478
23:53 Футбол Вест Гем Ярмоленка розписав мирову з Брайтоном, Ман Сіті з Зінченком здолав Астон Віллу. Результати матчів АПЛ 679
23:51 Футбол Наполі - Аталанта: Де дивитися онлайн матч Серії А 310
23:45 Футбол Мілан розгромив Дженоа Шевченка. Результати матчів Серії А 1297
23:24 Футбол Визначились усі 8 учасників 1/4 фіналу Кубка України 800
23:23 Футбол Рома - Інтер: Де дивитися онлайн матч Серії А 276
23:12 Футбол Болонья - Рома 1:0. Огляд матч 300
22:55 Футбол Боруссія Д - Баварія: Де дивитися онлайн матч Бундесліги 259
22:53 Блог Гол-шедевр. Ібрагімович відзначився ударом зі штрафного у ворота Дженоа 1105
22:52 Біатлон Збірна України назвала склад на спринт другого етапу Кубку світу в Естерсунді 466
22:41 Футбол Леванте - Ураган 3:5. Огляд матчу 396
22:31 Футбол Мілан - Салернітана: Де дивитися онлайн матч Серії А 252
22:29 Баскетбол Харківські Соколи розібралися з Миколаєвом у Суперлізі 292
22:05 Пряма трансляція АПЛ. Евертон - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 1275
22:04 Пряма трансляція АПЛ. Астон Вілла - Ман Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 843
21:55 Футбол ЛНЗ Черкаси - Дніпро-1 0:2. Огляд матчу 382

Українська Суперліга. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 08:11 416 0
Поєдинок відбудеться у четвер, 2 грудня
Українська Суперліга. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE
#Черкаські Мавпи, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Київ-Баскет вдома зіграє з Черкаськими Мавпами.

Поєдинок відбудеться у четвер, 2 грудня, у Києві. Початок о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. 

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу.

Коментарі ()