Українська Суперліга. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE

Поєдинок відбудеться у четвер, 2 грудня

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Київ-Баскет вдома зіграє з Черкаськими Мавпами.

Поєдинок відбудеться у четвер, 2 грудня, у Києві. Початок о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу.