Євро-2020. Угорщина - Франція: онлайн-трансляція матчу в групі F. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірні Угорощини та Франції зіграють у другому турі групи F на Євро-2020. Матч відбудеться в суботу, 19 червня, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1/2. Також онлайн матч Угорщина - Франція наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому турі Франції мінімально перемогла Німеччину (1:0), а Угорщина зазнала розгрому від Португалії (0:3).

В іншій грі групи F Німеччина зіграє з Угорщиною. Гра розпочнеться о 19:00.