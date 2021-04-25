Динамо - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо приймає Інгулець із Петрового в 23 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 25 квітня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Інгулець наживо дивіться на нашому сайті.

Кияни впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи 55 очок. У Шахтаря, який посідає друге місце - 45. У разі перемоги в звітній грі, динамівці достроково оформлять чемпіонство. Якщо ж гірники не зможуть перемогти Олександрію, гра в Києві не буде мати значення. Інгулець після 22 турів має 20 очок і розташувався на 11 місці в двох очках від зони вильоту.