 Динамо - Інгулець: дивитися онлайн матч 25.04.2021 - пряма трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 16:52 692 0
Динамо - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо приймає Інгулець із Петрового в 23 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 25 квітня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Інгулець наживо дивіться на нашому сайті. 

Кияни впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи 55 очок. У Шахтаря, який посідає друге місце - 45. У разі перемоги в звітній грі, динамівці достроково оформлять чемпіонство. Якщо ж гірники не зможуть перемогти Олександрію, гра в Києві не буде мати значення. Інгулець після 22 турів має 20 очок і розташувався на 11 місці в двох очках від зони вильоту.

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