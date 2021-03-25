Україна - Фінляндія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 2 турі відбіркового турніру групи D до чемпіонату світу 2022 року прийматиме команду Фінляндії. Матч відбудеться в неділю, 28 березня, на НСК Олімпійському в Києві (без глядачів), о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Фінляндія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 1 турі підопічні Шевченка зіграли в Парижі внічию проти чинного чемпіона світу - збірної Франції (1:1), а Фінляндія вдома розписала мирову з Боснією і Герциговиною (2:2).

Команди грали між собою у відборі до попереднього Мундіалю - Україні двічі перемогла - 1:2 і 1:0.

Нагадаємо, у матчі з Францією Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном синьо-жовтих в історії.