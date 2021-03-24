Фінляндія зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною, Словенія обіграла Хорватію. Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.
Португалія – Азербайджан 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Медвєдєв (автогол)
Сербія – Ірландія 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 18 Браун, 1:1 – 40 Влахович, 2:1 – 69 Мітрович, 3:1 – 75 Мітрович, 3:2 – 86 Колілінз
Група D
Голи: 1:0 - 19 Грізманн, 1:1 - 57 Кімпембе
Фінляндія - Боснія і Герцеговина 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 55 П’яніч, 1:1 – 58 Пуккі, 2:1 – 77 Пуккі, 2:2 – 85 Стеванович
Група Е
Бельгія – Уельс 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 10 Вілсон, 1:1 – 22 Де Брейне, 2:1 – 28 Т. Азар, 3:1 – 73 Лукаку
Естонія – Чехія 2:6 (1:4)
Голи: 1:0 – 12 Саппінер, 1:1 – 18 Шик, 1:2 – 27 Барак, 1:3 – 32 Соучек, 1:4 – 43 Соучек, 1:5 – 48 Соучек, 1:6 – 56 Янкто, 2:6 – 86 Анієр
Група G
Туреччина - Нідерланди 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Їлмаз, 2:0 - 34 Їлмаз (пен), 3:0 - 46 Чалханоглу, 3:1 - 75 Классен, 3:2 - 76 де Йонг, 4:2 - 81 Їлмаз
Латвія - Чорногорія 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 40 Ікауньєкс, 1:1 - 41 Йоветич, 1:2 - 83 Йоветич
Гібралтар - Норвегія 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 43 Серлот, 0:2 - 45 Торстведт, 0:3 - 57 Свенссон
Група Н
Мальта – Росія 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 23 Дзюба, 0:2 – 35 Фернандеш, 1:2 – 56 Мбонг, 1:3 - 90 Соболєв
Кіпр - Словаччина 0:0
Словенія – Хорватія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 -15 Ловрич