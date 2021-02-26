ФК Львів - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідер чемпіонату України - Динамо в 16 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях зі Львовом. Матч відбудеться в неділю, 28 лютого, о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Львів - Динамо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Кияни випереджають на 1 очко Шахтар у турнірній таблиці УПЛ, набравши 34 очка в 15 матчах. У львів'ян 12 очок у 14 іграх і 12 сходинка. У минулому турі Динамо на останніх хвилинах врятувалося в грі з Десною (1:1), а Львів вдома програв Колосу (0:2).

Нагадаємо, Динамо перемогло Брюгге в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи (0:1) і пробилося до наступної стадії. Суперником киян в 1/8 стане іспанський Вільярреал.